DeSantis, Trump superiore a Biden, ha il mio appoggio 'Non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana'

(ANSA) - NEW YORK, 21 GEN - Donald Trump è "superiore a Joe Biden. Questo è chiaro. Ho firmato l'impegno a sostenere chi fra i repubblicani sarà nominato e onorerò il mio impegno. Ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana". Lo afferma Ron DeSantis nel video in cui annuncia il suo addio alla corsa alla Casa Bianca. (ANSA).

DRZ