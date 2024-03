Casa Bianca, siamo in disaccordo con la Corte Suprema sul Texas 'La legge sui migranti è incostituzionale'

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAR - "Siamo profondamente in disaccordo con la decisione della Corte Suprema di consentire l'entrata in vigore della incostituzionale legge del Texas" che consente l'arresto e l'espulsione di chi entra illegalmente negli Stati Uniti. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sottolineando che la legge del Texas è un "esempio di come i repubblicani fanno politica al confine e bloccano le soluzioni reali". (ANSA).

