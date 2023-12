Appello ex marine Whelan a Biden per il suo rilascio da Russia 'Sono pronto a tornare a casa. E' il momento di azione decisa'

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - "Presidente Biden, la prego di usare ogni risorsa a disposizione per assicurare il mio rilascio come farebbe se a essere prigioniero fosse suo figlio". Lo afferma l'ex marine americano Paul Whelan con Cnn. Whelan è da esattamente cinque anni in un carcere russo. "Sono pronto a tornare a casa e conto sul governo americano. Questo è il momento per un'azione decisa", aggiunge Whelan. (ANSA).

DRZ