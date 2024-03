Zaia al World Health Forum, 'il Veneto è la Davos della sanità' Aperta la 4 giorni su tecnologie, innovazione e IA per la salute

(ANSA) - PADOVA, 20 MAR - "Il Veneto vuole porsi come la Davos della sanità, perchè in giro nel mondo non c'è un momento di sintesi sulla ricerca, sulle tecnologie, innovazione e intelligenza artificiale come questo per la salute del cittadini". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in occasione dell'apertura del World Health Forum che si svolge a Padova fino a sabato. "Diventiamo un riferimento a livello internazionale - ha aggiunto Zaia - In questo consesso sono presenti relatori delle Università di Harvard, Standford, Londra, ci sono relatori da quasi tutte le università italiane e dal resto del mondo, un panel di livello altissimo". Tra i temi in discussione anche l'intelligenza artificiale. "La via indicata dall'intelligenza artificiale - ha proseguito il governatore - ci farà fare passi da gigante. Si pensi solo ai modelli predittivi per le analisi di anatomia patologica, diagnosi dei tessuti e oncologiche. È di ieri la notizia che nelle donne si utilizzano intelligenza artificiale e algoritmi per prevenire il tumore al seno. La sanità che noi oggi viviamo come futuro sarà una realtà". Zaia ha rilevato l'esigenza di "intercettare qualsiasi forma di finanziamento a livello nazionale e internazionale" per la sanità, proponendo progetti "che si possono mettere a terra molto velocemente". (ANSA).

