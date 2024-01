Weekend di blizzard, neve in collina e forti venti al centrosud Per oggi ancora piogge sul versante tirrenico e il nordest

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Per oggi ancora piogge sul versante tirrenico e localmente al nordest ma già da domani si assisterà a un nuovo affondo polare verso l'Italia con un blizzard (tormenta di neve spinta da venti forti) che soffierà forte durante il fine settimana portando neve in collina e raffiche sul centrosud. Così Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it Nelle prossime ore, dunque, il tempo sarà autunnale con un anticipo di primavera al centrosud. Previste massime anomale per gennaio: fino a 23°C a Siracusa, 21°C a Bari, Lecce, Messina e Reggio Calabria, 20°C anche a Crotone e Palermo con sorprendenti 18°C ad Ascoli Piceno e Chieti. Ci sarà un miglioramento al Nord, mentre pioverà sul versante occidentale. Lo zero termico si porterà intorno ai 2600 metri. Da venerdì è previsto l'arrivo di aria polare dalla Porta della Bora, i venti ruoteranno da Nord e diventeranno freddi e taglienti. In giornata previste anche delle nevicate a bassa quota o localmente fino in pianura sull'Emilia. Le regioni più colpite saranno Emilia Romagna e Marche, poi il maltempo in nottata dilagherà verso tutte le regioni centrali. Sabato 20 gennaio avremo il picco instabile con un blizzard di neve al centrosud, dal Lazio fino alla Calabria, e una quota neve minima intorno ai 500 metri. Nel dettaglio - Giovedì 18. Al nord: miglioramento temporaneo. Al centro: piogge sparse sulle tirreniche, caldo anomalo sulle adriatiche. Al sud: tempo instabile con rovesci in Campania ed alta Calabria, caldo anomalo su Puglia e Sicilia. - Venerdì 19. Al nord: ingresso di aria polare, neve possibile in serata fino in pianura su Emilia Romagna, in collina in Lombardia. Al centro: maltempo verso le adriatiche con forti venti in serata. Al sud: peggioramento dalla tarda serata con crollo termico, venti gelidi e neve fino in collina nella notte. - Sabato 20. Al nord: soleggiato ma gelido al mattino. Al centro: tempesta di vento e neve fino in collina, specie tra Lazio e versante adriatico. Al sud: tempesta di vento e neve fino in collina. (ANSA).

