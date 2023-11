Weeekend con tempeste di vento e crollo di almeno 10 gradi Neve fino a 400-700 metri. Notti sotto zero a Firenze e Roma

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Weekend caratterizzato dal freddo questo di fine novembre con vento di Foehn forte verso la Pianura Padana, tempeste e raffiche al Centro-Sud con mareggiate sulle coste esposte, neve fino a 400-700 metri sull'Appennino centro-meridionale, crollo delle temperature anche di 10-12 gradi con notti sotto zero a Firenze e Roma. Tutte caratteristiche di un inverno anticipato, secondo l'analisi di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma per le prossime ore, l'arrivo di "una delle più importanti e veloci irruzioni di aria artica degli ultimi tempi in Italia". Il freddo, in base alle previsioni de iLMeteo.it, resterà imprigionato al Nord per una settimana. Non si escludono deboli fioccate anche in Pianura Padana e gelate estese, in una prima fase, anche alle pianure del Centro. Le nevicate deboli fino a 400-600 metri sull'Appennino versante adriatico; al Sud avremo neve sulle montagne fino ai 700-1000 metri e tanto maltempo con piogge a tratti anche persistenti tra Calabria e Puglia. Il freddo sarà accentuato dal forte vento e dall'effetto 'wind-chill', il raffreddamento causato appunto dal vento: le "temperature 'percepite' - spiega Gussoni - scenderanno a causa delle raffiche ad oltre 80-100 km/h attese sui crinali ma localmente anche in pianura, soprattutto nelle zone raggiunte dal Foehn e dalla Tramontana più sostenuta". Domenica il maltempo abbandonerà il Sud dove il tempo tornerà asciutto, ma il risveglio sarà gelido ovunque. La nuova settimana sarà ancora sotto zero al Nord, mentre al Centro-Sud aria molto umida proveniente da Ovest porterà piogge e un graduale rialzo termico. Da lunedì gradualmente leggero rialzo delle temperature al Centro-Sud e nella giornata di martedì 28 novembre potrebbero presentarsi piogge torrenziali sul Centro-Basso Tirreno ma neve solo sulle cime più alte dell'Appennino. Pressione in calo e tempo instabile anche all'inizio di dicembre. (ANSA).