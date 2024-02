Vittorio Emanuele Venaria Reale pronta per la camera ardente

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - La cappella di Sant'Uberto alla Reggia di Venaria (Torino) si prepara a ospitare la camera ardente di Vittorio Emanuele di Savoia, che sarà allestita oggi per tutta la giornata fino alle 21. Ad accogliere il feretro sarà monsignor Gian Franco Troya, cappellano reale onorario di nomina umbertina, nominato da re Umberto II, da cinquant'anni rettore del santuario reale Madonna delle Grazie di Racconigi. "Il mio dovere è essere al servizio dei Savoia - dice -. Quella che celebriamo oggi è la liturgia della accoglienza. Io sono l'ultimo cappellano reale di nomina umbertina, sono stato presente a tutte le cerimonie della famiglia e oggi sono qui per accogliere il defunto". L'apertura al pubblico della camera ardente sarà alle 12.30, ma fuori dalla cappella ci sono già alcuni curiosi. Ad attendere l'arrivo del feretro anche la guardia d'onore reale con gli stendardi con il medagliere dell'Istituto nazionale per la guardia d'onore alle tombe reali del Pantheon, sezione Torino e Piemonte. (ANSA).

SCH

