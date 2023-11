Vini affinati in mare a 52 metri di profondità, meeting a Milano Incontro internazionale sull'enologia subacquea

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Jamin Underwater Wines, società benefit e capofila del primo network di cantine sottomarine, ha riunito, all'Acquario Civico di Milano, esperti italiani e stranieri per illustrare le evoluzioni tecnologiche del cantinamento subacqueo. La start up nata nel 2021 conta oggi 409 soci e ha vinto il Premio speciale per l'Innovazione al Merano Wine Festival e il Premio SmartCup Plus 2023 di Regione Liguria per la PMI innovativa dell'anno. "Numeri in linea con le nostre aspettative - hanno dichiarato Antonello Maietta presidente del Cda di Jamin e il fondatore Emanuele Kottakhs - che dimostrano la fiducia nel progetto e nel metodo che abbiamo sviluppato". Un metodo sostenibile e brevettato che prevede rigorose analisi di laboratorio e complesse operazioni di immersione ed emersione di speciali gabbie modulabili, coinvolgendo ingegneri, fisici, biologi marini, enologi e subacquei. Oggi Jamin 2.0 permette, tramite l'affiliazione in franchising alla capofila di Portofino, di aprire cantine subacquee, se ne contano già 4 a Ravenna, Termoli, Acquappesa e Scarlino, cui si aggiungeranno, a breve, nuove realtà in Campania, Abruzzo, Sicilia, Basilicata. Durante il meeting sono stati presentati i risultati della prima ricerca scientifica a livello mondiale sull'evoluzione chimica e sensoriale dei vini affinati in subacquea svolta dal Dagri dell'Università di Firenze. Gli interventi di Antonio Palacios dell'Universidad de la Rioja in Spagna e di Gérard Liger-Belair dell'Université de Reims Champagne-Ardenne hanno confermato come l'affinamento subacqueo sia in grado di produrre specifici cambiamenti organolettici, grazie all'habitat marino. Francesco Lenoci della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano ha analizzato in chiave socioeconomica il tema della sostenibilità ambientale nel settore vitivinicolo subacqueo nel quale vi è ampio margine di crescita. (ANSA).