Valditara, piano straordinario di vigilanza su diplomifici Previste misure ad hoc.Al lavoro legislativo su storture sistema

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Per contrastare il fenomeno dei diplomifici, il ministero ha avviato un piano straordinario di vigilanza, mentre sul fronte legislativo stiamo lavorando a misure che evitino il riprodursi di storture nel sistema". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il piano straordinario di vigilanza prevede "l'intensificazione dei controlli da parte dei collegi ispettivi. Questi ultimi stanno accertando, in particolare presso alcune realtà della Campania, del Lazio e della Sicilia, il possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento e il mantenimento dello stato di scuola paritaria". (ANSA).