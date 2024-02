Ultima settimana con clima mite, venerdì arriva un nuovo ciclone Per Carnevale torna l'inverno con pioggia e neve

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Ultima settimana con temperature miti poi torna l'inverno con pioggia e neve. Venerdì arriva, infatti, un nuovo ciclone. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma altri 5 giorni con temperature oltre la media del periodo. Nonostante nel weekend siano attese delle precipitazioni, i venti di Scirocco e di Libeccio manterranno il sapore primaverile. Ma, dalla prossima settimana, dal 12 febbraio fino al 10 marzo, le previsioni prevedono un generale ritorno all'inverno anche se con valori non particolarmente rigidi. Per martedì 6 febbraio sono previste nubi al Nord e lungo tutta la fascia tirrenica, ma il termometro toccherà comunque i 25°C tra Sardegna e Sicilia. Mercoledì e giovedì saranno la fotocopia delle prossime ore con nubi più compatte tra Liguria e versante tirrenico, addensamenti a tratti anche al Nord-Est con al più locale pioviggine. Un primo cambiamento si paleserà venerdì 9 febbraio con l'arrivo di un ciclone: sono attese piogge diffuse al Nord, moderate tra Liguria e Lombardia ed il ritorno della neve sulle Alpi oltre i 1500 metri. Localmente le piogge interesseranno anche il versante tirrenico. Da sabato la situazione diverrà instabile anche al Centro-Sud e soffieranno venti miti di Scirocco dal Nord-Africa. Domenica, infine, sono previste piogge quasi ovunque da Nord a Sud. Per il freddo bisognerà attendere il 12 febbraio. Nel dettaglio - Martedì 6. Al nord: nubi basse e locali nebbie; coperto in Liguria. Al centro: nuvoloso sulle tirreniche, soleggiato e mite sulle adriatiche. Al sud: soleggiato e mite con massime decisamente oltre la media del periodo. - Mercoledì 7. Al nord: nubi basse; pioviggine in Liguria e sul Friuli. Al centro: nuvoloso sulle tirreniche con possibile pioviggine, più stabile sulle adriatiche. Al sud: poche nubi con massime ancora oltre la media del periodo. - Giovedì 8. Al nord: cielo spesso coperto, piogge deboli in serata al nordovest. Al centro: nuvoloso sulle tirreniche con possibile pioviggine, più stabile sulle adriatiche. Al sud: poche nubi e mite. (ANSA).

