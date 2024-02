Ufficio presidenza Lombardia: 'Ammissibile il pdl sul fine vita' Verrà assegnato alla commissione competente per la discussione

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - L'Ufficio di presidenza della Lombardia ha giudicato ammissibile la proposta di legge per regolamentare il fine vita depositata al Pirellone dall'associazione Luca Coscioni. Adesso il pdl verrà assegnato dal presidente del Consiglio regionale a una commissione competente e comincerà così l'iter di discussione. "Bene. La decisione all'unanimità dell'ufficio di presidenza di Regione Lombardia sull'ammissibilità della nostra proposta di legge è un fatto positivo, che segue analoghi decisioni da parte della regione Veneto Emilia-Romagna Piemonte e Abruzzo". Così in una nota Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, insieme a Matteo Mainardi, coordinatore della campagna Liberi Subito a livello nazionale e Cristiana Zerosi, coordinatrice della campagna in Lombardia, dopo che l'Ufficio di presidenza della Regione, all'unanimità, ha dichiarato ammissibile il progetto di legge per regolamentare il suicidio assistito. (ANSA).

KCT-RR