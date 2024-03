Turismo: Fedriga, via a spot tv 'Io Sono Fvg' su reti italiane Quattro i messaggi chiave: tutte le età, family, natura, storia

(ANSA) - TRIESTE, 24 MAR - "E' partita oggi la campagna promozionale di Io Sono Friuli Venezia Giulia che trasmetterà lo spot tv sulle bellezze del nostro territorio regionale sui canali Rai, Mediaset, La 7 e nei vari canali televisivi Kids per un totale di 2393 uscite". Lo ha annunciato il governatore Massimiliano Fedriga in una nota. "La promozione fa seguito a un attento studio che ha verificato i contesti migliori nei quali inserirci con una garanzia di copertura totale del 79,6 per cento dei telespettatori. I messaggi chiave sono quattro: il Friuli Venezia Giulia è una meta adatta a tutte le età e le esigenze, è una destinazione family, è in grado di offrire mare, montagna, natura, cultura e storia, enogastronomia". Lo spot è orientato a un pubblico trasversale ritraendo una famiglia in un momento di classico relax casalingo. La calma viene interrotta di punto in bianco dalla mamma, che entra in scena con una domanda: "Quindi? Dove andiamo in vacanza?" Ogni elemento della famiglia esprime in maniera decisa le sue necessità, partendo dal papà che desidera semplicemente ricaricare le energie e passeggiare nei boschi, il figlio più giovane che vuole andare al mare, la figlia che invece esorta tutti a dare importanza a una meta colturale, il figlio vorrebbe invece divertirsi mentre la madre sogna passeggiate e buon vino. La tensione cresce e tutti vogliono spuntarla fino a quando, all'apice del caos, la madre trova la soluzione per mettere tutti d'accordo: il Friuli Venezia Giulia. Dove si ha l'opportunità di trovare tutto questo. La campagna tv partita oggi si concluderà il prossimo 13 aprile. (ANSA).

DO