Trattori a Napoli, distribuiranno frutta ai poveri Poi il corteo proseguirà verso Piazza Municipio e il lungomare

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Quasi 100 trattori provenienti da tutta la Campania sono arrivati in via Marina, a Napoli, occupando tutta la corsia di marcia, scortati dalle forze dell'ordine. I trattori si fermeranno davanti alla mensa dei poveri in via Marina dove ogni giorno vengono distribuiti i pasti ai bisognosi della città e della provincia. Gli agricoltori doneranno prodotti della terra raccolti stamattina in Campania. Il corteo poi proseguirà verso piazza Municipio e il lungomare. (ANSA).

Y7W-TOR