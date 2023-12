Torna ad accendersi a Trivento albero di Natale ad uncinetto Centro molisano ha tappeto più grande mondo con 600 piastrelle

(ANSA) - TRIVENTO, 25 DIC - Torna ad accendersi anche quest'anno a Trivento, in Molise, l'albero di Natale ad uncinetto. Negli ultimi anni l'idea nata nel centro della provincia di Campobasso ha catturato l'attenzione di tantissime persone ed è stata replicata in tutto il mondo. L'albero si trova lungo la scalinata che porta al centro storico del paese. Proprio nei giorni scorsi il sindaco del paese, Pasquale Corallo, ha nuovamente formulato ai vertici della Regione Molise la richiesta per ottenere il riconoscimento di "Trivento Città dell'Uncinetto" vista l'attività portata avanti dall'associazione "Un Filo che Unisce". Tra gli eventi realizzati a Trivento negli ultimi anni ci sono il tappeto all'uncinetto più lungo del mondo (oltre 600 piastrelle), l'albero di Natale realizzato interamente ad uncinetto (circa 1300 granny squares), la Palma all'uncinetto (5 metri di altezza). (ANSA).

