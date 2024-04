Terremoto: 47 milioni di euro per i cammini dell'Italia Centrale Castelli, articolato sistema di interventi per percorsi fruibili

(ANSA) - ANCONA, 18 APR - Destinati 47 milioni di euro per i cammini dell'Italia centrale colpita dai terremoti del 2016. È stata emessa l'ordinanza attuativa della Struttura commissariale, dopo che la misura era stata annunciata nei mesi scorsi, così da intervenire a sostegno del programma di sviluppo del turismo lento proposto dalle quattro Regioni del cratere. Come spiega lo stesso commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, "si tratta di un articolato sistema di interventi per percorsi fruibili in un'ottica di intermodalità con il trasporto pubblico e la bici, per la messa in sicurezza e la manutenzione, ma anche per investimenti per i servizi di alloggio e ristoro destinati ai camminatori e ai pellegrini". Particolare attenzione è stata rivolta anche all'accessibilità per le persone con mobilità limitata per far vivere a tutti l'esperienza del cammino e del pellegrinaggio. La decisione della Struttura commissariale giunge alla vigilia di importanti appuntamenti dei prossimi anni: il Giubileo 2025, l'Ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026 e i 500 anni dell'approvazione pontificia dell'Ordine dei Frati Cappuccini nel 2028. Alle Marche va la fetta più grande del finanziamento con circa 30 milioni di euro, all'Abruzzo, Lazio e Umbria vanno 5,6 milioni a regione. (ANSA).

