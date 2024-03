Tajani,Salvini-Meloni? Il centrodestra una love story di 30 anni A differenza della sinistra noi abbiamo un accordo strategico

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Love story". Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dà questo titolo alla foto dell'abbraccio alla Camera fra la premier Giorgia Meloni e l'altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. "La love story è quella di 30 anni di una coalizione che, a dispetto di tutti, non va mai in frantumi e che molto spesso vince - ha notato Tajani, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri -, anche quando gli altri sperano che noi perdiamo alla fine vinciamo. Guardate l'Abruzzo, tutti quanti parlavano di testa a testa e poi abbiamo vinto. Adesso vediamo anche di vincere in Basilicata, in Piemonte, di vincere in tanti i comuni. Poi, se uno una volta perde, non è che è la fine della coalizione di centrodestra". "Mi pare che dimostriamo sempre grande solidità e grande coesione. Il nostro, non lo dico in tono polemico, a differenza di quello che c'è a sinistra, è un accordo strategico, confortato dalla partecipazione alle elezioni con i collegi maggioritari, con gli stessi candidati, cosa che la sinistra non ha", ha aggiunto il leader di FI, notando che "in Comuni, Province, Regioni e al governo dell'Italia, siamo abituati a convivere con le nostre differenze, con un reciproco riconoscimento". (ANSA).

