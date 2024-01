Tajani, in Basilicata c'è ottimo presidente, deve continuare

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "In Basilicata c'è un ottimo presidente che ha lavorato molto bene. Ha abbassato le tasse, non fa pagare gas e acqua ai cittadini, quindi chi ha fatto bene deve rimanere in carica e continuare a lavorare nei prossimi cinque anni". Così il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al congresso provinciale del partito a Milano. Sulle regionali "sono come al solito tranquillo e sicuro che non ci saranno divisioni nel centrodestra - ha concluso -. Si è risolto il problema della Sardegna e si risolveranno tutti gli altri problemi". (ANSA).

