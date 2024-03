Tajani, il risultato sarà molto positivo in Abruzzo e Basilicata Forza Italia farà un ottimo risultato

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Ieri è andata molto bene, il clima è molto positivo in Abruzzo, Forza Italia gode di ottima salute e credo che faremo un ottimo risultato. Poi le speranze bisogna trasformarle in realtà, tutti i sondaggi ci danno in vantaggio. Continueremo a lavorare e sono convinto che sarà un risultato molto positivo, come lo sarà quello in Basilicata". Lo ha dichiarato il il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani. (ANSA).

