Studio, in Lombardia le ragazze spendono di più per gli alcolici 'In 120mila assumono cocaina. 7 adolescenti su 10 usano droghe'

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - "I dati relativi al 2023 parlano di 7 adolescenti su 10 che fanno uso di sostanze stupefacenti in Lombardia. Tra i più giovani aumenta anche l'uso di alcool con le ragazze che superano i ragazzi per la spesa di alcolici". A fornire i dati è stata la consigliera regionale di FdI Paola Bulbarelli durante la presentazione dei risultati sullo studio 'Droghe, il consumo nella pianura bergamasca' al Pirellone. "Il 2,1% degli giovani consuma cocaina, il 2% eroina. In totale sono circa 120mila i lombardi che fanno uso di cocaina con quasi 19mila tossicodipendenti che sono in comunità" aggiunge l'esponente di FdI. Quanto all'alcool, "1 giovane su due beve fino a ubriacarsi e l'8,8% lo fa almeno una volta a settimana - spiega Bulbarelli - 6 giovani su 10 hanno giocato almeno una volta d'azzardo e solo il 27% considera la ludopatia una malattia". Secondo Bulbarelli "il disagio giovanile evidentemente riguarda non solo i maschi, ma molto anche le ragazze - commenta - tutti sono sottoposti a pressioni continue e quotidiane, la struttura psicologica dei ragazzi è sempre più da mantenere nella normalità. Non voglio dire che le famiglie hanno delle responsabilità, però senza dubbio ci sono delle famiglie molto disgregate e che non aiutano all'ascolto". In più i ragazzi "si sentono senz'altro molto soli, non dialogano più causa a forse dei telefonini e del fatto di essere connessi tutto il giorno. Non c'è più un rapporto personale tra i ragazzi" prosegue Bulbarelli, che ha parlato anche delle nuove sostanze che circolano nel nostro Paese: "Anche il Fentanyl è arrivato in Italia, non in dosi massicce. Sappiamo che c'è cannabis, cocaina, eroina, ma ci sono sostanze che ancora non sono state definite - conclude -. Il fatto di non essere a conoscenza di alcune sostanze vuol dire che non sai come affrontarle e come curarti. Serve uno studio fondamentale delle sostanze". (ANSA).

KCT