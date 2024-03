Stop ai gettonisti, il Tar sospende la delibera della Lombardia Bertolaso: 'Non modifica nulla'. Majorino: 'Dilettantismo'

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Il Tar ha sospeso la delibera con cui Regione Lombardia, il 13 dicembre scorso, ha deciso lo stop ai cosiddetti 'gettonisti', ovvero quei medici e quegli infermieri che prestano la propria opera tramite cooperative contrattualizzate dalle strutture sanitarie pubbliche e vengono remunerati in proporzione alle singole presenze per la copertura dei servizi sanitari. I giudici hanno sospeso la delibera in via cautelare, in particolare le parti in cui si dispone che non siano ulteriormente autorizzati nuovi contratti di esternalizzazione di servizi sanitari core" come l'assistenza nei pronto soccorso. Il Tar ha fissato l'udienza per discutere il merito della misura per il prossimo 24 ottobre. Il ricorso era stato presentato dall'avvocata Mariangela Di Giandomenico di Orrick per la società 'GapMed'. L'ordinanza "non sposta di una virgola la nostra azione sui gettonisti. Semplicemente sospende il 'divieto' di stipula di nuovi contratti di esternalizzazione ma questo non vuol dire che saremo obbligati a stipularli" ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. "Il tasso di dilettantismo della Regione a guida Fontana-Bertolaso è preoccupante. È indispensabile chiudere la vicenda dei gettonisti, ma occorre riuscire a farlo in modo ineccepibile" ha commentato il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. (ANSA).

