Stagione sci da record in Fvg, 230mila ingressi al 6/01 Assessore Bini, 'crescita del 7%, numeri senza precedenti'

(ANSA) - UDINE, 08 GEN - Stagione da record sulle piste del Friuli Venezia Giulia, dove al 6 gennaio sono stati sfiorati in totale i 230mila primi ingressi negli impianti dei sei poli regionali, con una crescita del 7% rispetto all'anno scorso, "nonostante le piogge che hanno funestato quest'ultimo weekend di vacanze". A riferirlo oggi è l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini. "I due poli che stanno trainando la stagione sciistica sono Tarvisio con 68.297 primi ingressi, e Zoncolan con 65.733, poi Piancavallo con 38.602 - ha fatto sapere l'assessore - numeri senza precedenti, che confermano il trend di costante crescita della montagna del Friuli Venezia Giulia, anche al netto delle difficoltà che pur ci sono state: su tutte le scarse precipitazioni nevose e il maltempo, come quello che ha compromesso il weekend dell'Epifania". Bini ha poi sottolineato come questi risultati siano il frutto degli investimenti messi in campo dalla Regione attraverso il braccio operativo di PromoTurismoFvg e delle azioni strategiche. "Su tutte - ha precisato - la decisione di puntare con convinzione sui prezzi più competitivi dell'arco alpino, con agevolazioni rivolte in particolare ai giovani (skipass a 10 euro per gli under 20) e alle famiglie". "Grazie a questa lungimiranza - ha ribadito l'assessore - abbiamo reso la nostra montagna sempre più attrattiva e competitiva, grazie a un'offerta diversificata e di qualità. Con la neve caduta in questi giorni, puntiamo all'apertura totale degli impianti nei comprensori a breve. Confidiamo nel meteo per il prosieguo della stagione e per raggiungere lo sfidante obiettivo che ci siamo dati: raggiungere per la prima volta gli 850 mila ingressi sugli impianti del Fvg". (ANSA).

