Sparò al cuoco per la qualità e i tempi degli arrosticini, condannato a 12 anni

(ANSA) - L'AQUILA, 27 NOV - La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di condanna a 12 anni di reclusione, di cui cinque in una Rems, per Federico Pecorale il 29enne di Montesilvano (Pescara) che nell'aprile 2022 ferì gravemente con dei colpi di pistola il cuoco d'origine dominicana Yelfry Guzman in un locale a Piazza Salotto a Pescara; Guzman, 24 anni, è costretto a vivere su una sedia a rotelle.

La sentenza di primo grado era stata emessa lo scorso 22 giugno dal Tribunale di Pescara. Secondo la ricostruzione degli investigatori all'origine della discussione che aveva portato Pecorale a sparare al cuoco - scena ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza - c'era l'insoddisfazione per la qualità degli arrosticini e per i tempi di attesa. Dopo il fatto l'uomo era fuggito in taxi ed era stato poi bloccato dalla polizia in un'area di servizio della A14 nelle Marche. (ANSA).