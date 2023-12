Sorella sedicenne scomparsa, 'speriamo sia solo una bravata' Micol Ronchi, 'segnalazioni in Toscana, vogliamo torni a casa'

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - "Vogliamo solo che Anastasia torni a casa. Non siamo arrabbiati con lei e speriamo solo che si tratti di una bravata da sedicenne". Così all'ANSA Micol Ronchi, sorella di Anastasia, la sedicenne scomparsa lo scorso mercoledì a Pavia. Non si hanno più sue notizie da quando è uscita per andare a scuola. Da circa un mese la ragazza si era trasferita a Pavia dalla Toscana. "Altre segnalazioni dicono che è stata vista in Toscana. L'idea che mi sono fatta è che possa essere lì per tornare dai suoi amici, dopo aver resistito per tre settimane. Manifestava questa mancanza" aggiunge Micol Ronchi, speaker radiofonica. Anastasia ha i capelli corti di un biondo paglia. Con sé non ha né il telefono né soldi. Viene descritta come una grande camminatrice e un dettaglio fornito dalla sorella riguarda proprio la sua camminata "piuttosto decisa e particolare". Nessuna novità anche dal comando provinciale dei carabinieri di Pavia. Presumibilmente, secondo i militari, la ragazza sarebbe fuori dalla provincia di Pavia ma sono in corso tutti i dovuti accertamenti. "Sono arrivate tantissime segnalazioni. Qualcuno dice di averla vista anche a Binasco nei giorni scorsi o a Urbino - prosegue Micol - noi speriamo che sia solo una ragazzata. Mi metto nei panni di altre famiglie che hanno vissuto un momento di totale sgomento di fronte a figli che pensavano di conoscere. Non possiamo leggere nel pensiero degli altri ma vogliamo essere comprensibili e cercare di capirla". Da un lato Micol ha ricevuto tantissimi commenti di supporto sui social, dall'altro anche diversi messaggi di odio: "È agghiacciante che Meta permetta certi commenti. Ci sono persone - spiega - che si permettono di giudicare il lavoro della famiglia. Noi facciamo il possibile per le mie sorelle, cercando di non essere oppressivi. Che ci sia gente che dice che se aveva problemi è colpa nostra è semplicemente ridicolo". Ma "fortunatamente è solo un pugno di persone - conclude - sui social ho ricevuto tantissimo supporto". (ANSA).