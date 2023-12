Solsitizio molto ventoso, poi caldo anomalo fino a Santo Stefano In Pianura Padana temperature fino a 20°C per il il Foehn

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Un solstizio ventoso e l'anticiclone delle Azzorre che dominerà durante le feste di Natale, portando un caldo anomalo fino a Santo Stefano. Queste le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. Dalla serata di oggi, infatti, inizierà a soffiare il vento sull'Italia, in modo via via più intenso e dai quadranti settentrionali. Un ciclone centrato sulla Danimarca e l'anticiclone delle Azzorre esteso fin sul Portogallo, causerà forti correnti sull'Europa centrale in rapida diffusione verso le Alpi e poi verso le nostre regioni anche di pianura. Per il soltizio d'inverno, che quest'anno cade il venerdì 22, previste raffiche su Alpi e Sardegna. Dal pomeriggio-sera il vento raggiungerà anche la Pianura Padana con il Foehn che tra venerdì e sabato farà salire le temperature fino a 20 gradi. Sabato 23 il vento forte soffierà ancora sulle stesse zone con un'estensione verso il medio-alto versante adriatico. Il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, anche se inizieranno a coprirsi un po' i cieli del versante tirrenico. La Vigilia di Natale vedrà un ulteriore aumento della copertura sul versante tirrenico con pioviggine non esclusa dalla Liguria di Levante fino alla Toscana, giù verso Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Per Natale previste condizioni meteo simili. Il caldo anomalo perdurerà fino al 27-28 dicembre con valori che localmente si porteranno fino a 10°C oltre la media del periodo. Nel dettaglio - Giovedì 21. Al nord: nubi sparse. Al centro: Maestrale in Sardegna, nubi irregolari altrove. Al sud: parzialmente nuvoloso. - Venerdì 22. Al nord: venti di tempesta sulle Alpi, Foehn anche in pianura. Al centro: tempesta di Maestrale in Sardegna, nubi irregolari altrove. Al sud: piogge sulle coste tirreniche. - Sabato 23. Al nord: venti forti sulle Alpi, Foehn ancora in pianura. Al centro: nubi irregolari, compatte sulle tirreniche. Al sud: parzialmente nuvoloso, piogge sulle tirreniche. - Tendenza: Natale mite ed in prevalenza soleggiato, ma nebbioso al Nord; nuvoloso sulle tirreniche con qualche locale piovasco (ANSA).

