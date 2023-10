Soffia la bora a Trieste, temperature in picchiata Una decina di gradi in meno rispetto a ieri. Piogge intense

(ANSA) - TRIESTE, 15 OTT - E' tornata la Bora a Trieste. L'ondata di maltempo con piogge intense quando non temporali, che ha investito l'intero Friuli Venezia Giulia, ha portato anche il vento. Secondo le previsioni la Bora dovrebbe ancora aumentare di intensità nelle prossime ore fino a toccare gli 80 chilometri/orari, poi progressivamente dovrebbe calare. Le temperature si sono abbassate di circa dieci gradi in sole 24 ore. Questo pomeriggio a Trieste il termometro segna 12 gradi: assolutamente in linea con il periodo autunnale, che è giunto però all'improvviso visto che, appunto, fino a ieri nel capoluogo i gradi erano 25 circa. Nel corso della notte si sono verificate piogge intense, anche con temporali, in tutta la regione, che sono proseguiti stamani e anche questo pomeriggio. Alcune precipitazioni sono state particolarmente intense: a Pulfero (Udine) sono caduti 85 millimetri di pioggia in tre ore. (ANSA).