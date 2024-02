Smog, Pd: 'Deroga di 10 anni è alibi per destra negazionista' Majorino: 'Risultato terrificante, continueranno su immobilismo'

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Carlo Fidanza rivendica un risultato che è terrificante per la Lombardia, perché dà l'alibi alla giunta Fontana per continuare sulla strada del negazionismo e dell'immobilismo di fronte al problema dell'inquinamento". Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia Pierfrancesco Majorino in merito alla possibile deroga Ue per le zone in cui gli obiettivi ambientali sono più difficilmente raggiungibili per specifiche condizioni climatiche o orografiche, come il bacino padano. "La realtà è che la destra a livello lombardo nazionale ed europeo sta lavorando per impedire qualsiasi politica di innovazione e transizione ecologica" conclude Majorino. (ANSA).

KCT