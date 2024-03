Sicilia e Sardegna escluse da logo, Todde 'colpevole omissione' Governatrice in pectore sarda: 'Chiedo subito correttivo, agirò'

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAR - "Sono profondamente delusa e sorpresa nel vedere che due intere regioni, Sardegna e Sicilia, sono state escluse dal logo che rappresenta l'Italia nello stand della Calabria alla Fiera delle Vacanze di Vienna". Così la governatrice in pectore della Sardegna, Alessandra Todde, in un post su Facebook. "Non si tratta solo un disguido grafico - precisa l'esponente del M5s -, ma di una colpevole omissione che dimentica la nostra identità e il contributo delle due isole maggiori alla cultura e alla bellezza del nostro Paese. Chiedo un chiarimento immediato e un correttivo da parte degli organizzatori e vi assicuro che darò seguito a queste parole con azioni concrete per garantire il giusto riconoscimento e la considerazione che la Sardegna e la Sicilia meritano ogni volta che si porta nel mondo l'immagine dell'Italia". (ANSA).

CT