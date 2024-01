Sfilata di campioni per i 70 anni di Enervit tra sport e scienza Sara Simeoni, Moser, Indurain: tanti atleti alla festa a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Una sfilata di campioni, da Sara Simeoni a Francesco Moser, Miguel Indurain, Stefano Baldini, Federico Pellegrino, Davide Cassani e Daniel Fontana, tutti riuniti sul palco per festeggiare a Milano i 70 anni di Enervit. Tanti atleti e ambassador, intervistati da Linus, direttore editoriale e artistico di Radio Deejay, ai quali si è aggiunto Tadej Pogačar con un video saluto dal ritiro spagnolo della sua squadra, che insieme a Enervit hanno fatto la storia dello sport italiano e della nutrizione. La tavola rotonda, presentata dal presidente di Enervit, Alberto Sorbini, è stata l'occasione per ripercorrere, tra ricordi e aneddoti, momenti fondamentali che hanno lasciato un segno nella storia di Enervit. Dal record mondiale e i successi olimpici di Sara Simeoni al record dell'ora di Francesco Moser ai cinque Tour de France consecutivi vinti da Indurain fino alla indimenticabile vittoria di Baldini alla maratona di Atene 2004. Sorbini ha poi ricordato il sostegno del gruppo alle tante squadre e agli atleti in attività di diversi sport. "Eventi che hanno cambiato per sempre il mondo della nutrizione e dell'integrazione- è stato sottolineato -, legandosi in modo indissolubile alla storia dello sport. Da questi anni di studi scientifici e ricerca sul campo, sono nate soluzioni nutrizionali e di integrazione essenziali non solo in ambito sportivo ma anche per la vita di tutti i giorni, entrate nelle abitudini quotidiane delle persone attente al proprio benessere e desiderose di essere in forma". (ANSA).

