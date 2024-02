Serie A: 12 squalificati in serie A, stop anche a Simone Inzaghi Tecnico Inter ammonito salta la sfida alla Roma di sabato

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Sono 12 i giocatori di serie A squalificati dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 23/a giornata di campionato. Undici di loro erano diffidati, così come l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, che per l'ammonizione subita durante la partita con la Juventus non sarà in panchina sabato all'Olimpico contro la Roma. Gli squalificati, tutti pr una giornata, sono De Winter (Genoa), unico espulso per doppia ammonizione, Aebischer (Bologna), Danilo (Juventus), Ederson (Atalanta), Valentin (Lecce), Pereyra (Udinese), Ranieri (Fiorentina), Reijnders (Milan), Rovella (Lazio), Mario Rui (Napoli), Suslov (Verona) e Walukiewicz (Empoli). Una giornata di stop dovranno osservare anche i tecnici Alberto Bartoli del Lecce e Sergio Marcon dell'Udinese, entrambi espulsi per avere contestato vivacemente decisioni arbitrali. Numerose le ammende inflitte ai club per lancio di fumogeni, petardi o altri oggetti da parte dei rispettivi tifosi. Diecimila euro dovranno pagare l'Inter e la Juventus, ottomila la Fiorentina e il Lecce, tremila il Bologna, duemila l'Empoli e 1.500 il Genoa. (ANSA).

