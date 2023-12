Sci: Cdm; Ok della Fis per gare fino anno a Bormio Discesa e Super-G il 28 e 29, Paris sogna un'altra impresa

(ANSA) - BORMIO, 16 DIC - Controllo neve positivo a Bormio e conseguente via libera della Fis alla discesa e al superG di Coppa del mondo uomini in programma sulla pista Stelvio del 28 e 29 dicembre. La 'Stelvio' e' la pista piu' amata dall'azzurro Dominik Paris che proprio lì ha vinto per sette volte. (ANSA).