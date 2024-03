Sardegna: Truzzu si dimette da sindaco di Cagliari Sconfitto da Alessandra Todde entrerà in Consiglio regionale

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Paolo Truzzu ha presentato ufficialmente le sue dimissioni "immediate e irrevocabili" dalla carica di sindaco di Cagliari. Il documento, scritto di pugno, è stato protocollato oggi al Comune. Truzzu, esponente di Fratelli d'Italia e candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione, era stato sconfitto alle elezioni del 25 febbraio da Alessandra Todde. Ora è pronto a occupare il suo seggio in Consiglio regionale: aveva annunciato le sue dimissioni a breve, anticipando l'insediamento dell'Aula che fa scattare l'incompatibilità con la carica di primo cittadino. Ora dovranno trascorrere 20 giorni concessi dalle norme per un eventuale ripensamento, poi la Regione dovrà nominare un commissario fino alle prossime amministrative previste per giugno ma non ancora fissate ufficialmente. (ANSA).

YMP-FO