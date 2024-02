Sardegna: Todde avanti ma centrodestra batte campo largo Centrosinistra al 42,7%, quella che sostiene Truzzu al 48,9%

(ANSA) - CAGLIARI, 26 FEB - Lo scrutinio non è ancora terminato, mancano ancora meno di 400 sezioni da inserire nel portale ufficiale della Regione, ma già qualche prima analisi è possibile: Alessandra Todde col suo 45,5% è davanti di mezzo punto su Paolo Truzzu, al 45%. la differenza tra loro è di circa 3mila voti. Ma la coalizione di centrosinistra, con il campo largo a trazione Pd.M5s, resta più indietro al 42,7% e non riesce a trainarla. Diverso, invece, il discorso per il sindaco di Cagliari: forse anche per l'esercizio del voto disgiunto, il centrodestra scavalca il suo candidato governatore con il 48,9%, battendo - allo stato attuale - gli avversari. (ANSA).

