Rogo in deposito di gomme a Empoli, 8 intossicati all'ospedale Altri due curati sul posto. Fumo nero, Arpat esclude effetti

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 18 NOV - Otto persone intossicate a seguito dell'incendio scoppiato oggi a Empoli (Firenze) in un'azienda di pneumatici diversamente. Le persone coinvolte sono state trasportate dalla centrale 118 Pistoia-Empoli in codice di urgenza giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Altre due persone sono state curate sul posto. L'incendio ha coinvolto un capannone, poi quello accanto. Sul posto vigili del fuoco da Prato, Pisa, oltre che da Firenze e Empoli. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo. Il sindaco Barnini ha fatto ordinanza per chiudere finestre e non usare ortaggi e pascoli, poi, dopo sopralluoghi di Asl e Arpat, l'ha revocata. A Empoli (Firenze) "non ci sono rischi per la salute pubblica dopo il grande incendio che ha interessato un edificio industriale con pneumatici e coperture, visibile anche dai comuni vicini", ha scritto sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani. (ANSA).