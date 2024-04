Rogo in centro Torino, palazzo sgomberato, 60 pompieri al lavoro Evacuati 40 alloggi, fiamme partite da una mansarda

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Non è ancora stato domato l'incendio che nella tarda mattinata di oggi è scoppiato sul tetto di uno stabile di quattro piani a Torino, di metà Ottocento in via Vanchiglia 18 all'angolo con via Degli Artisti, a pochi isolati dalla centralissima piazza Vittorio Veneto. Sono andate distrutte mansarde abitati e sottotetti, danneggiati anche due appartamenti. L'intero stabile - una quarantina di appartamenti - è stato evacuato. Sul posto è al lavoro una sessantina di vigili del fuoco, con 8 squadre e 24 mezzi. Non risultano né pompieri feriti o intossicati. Tutti gli sfollati sono ospitati da parenti o amici. Sul posto si è recato anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo per "costatare di persona la situazione". "Il palazzo è stato evacuato e via Vanchiglia è stata chiusa al traffico, mentre le squadre dei vigili del fuoco presenti sul posto sono impegnate nello spegnimento delle fiamme", ha spiegato il sindaco. Non risultato persone ferite o intossicate. Il rogo, scaturito da una mansarda secondo i primi accertamenti, ha preso più vigore a causa del vento che soffia sul capoluogo piemontese. Le raffiche contrarie hanno ostacolato il lavoro dei vigili del fuoco spingendogli contro fiamme e fumo. La colonna di fumo è ancora visibile da molti chilometri di distanza e l'odore di bruciato si avverte in tutto il centro. Il palazzo è interessato da alcuni mesi da lavori di ristrutturazione e i ponteggi arrivano fino al tetto. I primi a intervenire per spegnere le fiamme erano stati, a quanto si apprende, proprio gli operai di una squadra che stava operando sulla copertura. (ANSA).

