Rischio idrogeologico, allerta gialla in Toscana nord-ovest Per domani, mercoledi' 17/1, dalle 12 a mezzanotte

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Probabili piogge a carattere diffuso, soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana, saranno portate da una perturbazione atlantica in transito nella giornata di domani, mercoledì 17 gennaio. Per questo la Sala operativa regionale della Protezione civile ha emesso un'allerta da codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo idraulico minore sul nord-ovest della regione. L'allerta sarà valida da mezzogiorno alla mezzanotte di domani e riguarderà le province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. In particolare, Lunigiana, Garfagnana, valle del Serchio, Versilia, Bisenzio e Ombrone pistoiese le zone interessate. Il bollettino della Soup segnala inoltre sempre per domani, venti in rinforzo da sud sud ovest con raffiche in serata fino a 70-90 km/h in Appennino e vetta dell'Amiata; fino a 60-80 km/h sull'Arcipelago e a 60-70 km/h in collina. (ANSA).

