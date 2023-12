Reperti archeologici restituiti a Bulgaria ed Egitto Indagine Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine Carabinieri

(ANSA) - UDINE, 22 DIC - I carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno consegnato all'Ambasciata di Bulgaria e d'Egitto rispettivamente 38 manufatti metallici di natura archeologica (tra cui monete, dardi, punte di freccia, appliques e fibule) e 2 bronzetti votivi mummiformi. Si tratta di materiale proveniente da un'illecita detenzione presso un privato, custodito in Italia senza alcuna autorizzazione. I preziosi reperti sono stati consegnati dal comandante del Nucleo TPC di Udine, maggiore Alessandro Volpini, al termine di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, intrapresa già dal 2021. Le perquisizioni domiciliari, condotte in concerto con la Compagnia di Cividale del Friuli, avevano infatti permesso di sequestrare un'ingente quantità di beni di natura archeologica, molti dei quali acquistati da un uomo durante le proprie vacanze all'estero e portati in Italia, a suo dire, come souvenir. (ANSA).

