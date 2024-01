Raffiche di vento fino a 100 km/h sulla costa Toscana Allerta gialla in regione fino alla mezzanotte

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - "Raffiche di vento sulla costa Topscana fino a 100km/h, 85km/h ad Artimino (Prato) e Stia (Arezzo), 75km/h a Pontremoli (Massa Carrara), 70km/h a Firenze". Lo scrive sui social il governatore toscano Eugenio Giani ricordando che in regione è in corso un allerta gialla per vento forte fino alla mezzanotte di oggi. Ci sono stati, "alcuni interventi per alberi caduti e danni causati dal forte vento nelle province di Firenze e Pisa. Dalla sera progressiva tendenza ad attenuazione dei venti". (ANSA).

