Pugilato: 'Boxing Night' a Milano, con 7 match da non perdere In cartellone Mazzon, Nino Rossetti, Morello e 'King Papachenko'

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Venerdì prossimo, 15 dicembre, l'Allianz Cloud di Milano sarà teatro di una grande serata di pugilato (diretta su Dazn), con sette incontri professionistici in cartellone. Tra questi, per la prima volta in Italia in palio ci saranno tre titoli Internazionali all'interno di un unico appuntamento. "E' stato emozionante ascoltare tanti giovani campioni - il commento a margine della presentazione dell'evento del sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni - che vedono nella boxe una grande occasione per la vita. Un parterre di campioni da seguire assolutamente. Io ci sarò a testimoniare l'importanza di questa disciplina, che vorrei fosse condivisa da più giovani possibili. Per crescere in uno sport che richiede serietà e sacrificio e per arrivare a essere cittadini migliori". L'evento, organizzato dal Fight Club Fragomeni in collaborazione con la Taf (The Art of Fighting) e con il patrocinio della Fpi, ha una fight card di alto livello in cui spiccano tre match titolati: per il Wbc Silver Internazionale dei pesi medi, il nigeriano Samuel Nmomah contro Nino Rossetti, per la corona Wbc del Mediterraneo sempre dei pesi medi, Dario Morello contro l'altro nigeriano Joshua Nmomah, e per il Wbc del Mediterraneo dei superwelter, Cristian Mazzon, già campione italiano, contro Khalil El Harraz. Ma c'è attesa anche per il derby pugilistico fra il talentuoso peso leggero Francesco Paparo, detto 'King Papachenko' perché il suo stile di combattimento ricorda quello del fuoriclasse ucraino Vasily Lomachenko (oro olimpico e campione mondiale) e l'esperto Andrea Sito, così come per i pesi massimi Jonathan Kogasso e Alessio "Ciccio" Spahiu. "Una serata meravigliosa con delle sfide vere, importanti - dice Giacobbe Fragomeni, campione del mondo nel 2008 dei massimi leggeri Wbc -, e dove non c'è nulla di deciso a tavolino. Il mio invito è di venire ad assistere a questi match: chi ci sarà non potrà che godersi un grande spettacolo". (ANSA).