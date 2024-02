Protesta trattori a Bari, Emiliano incontra gli agricoltori Delegazione in sede Consiglio, ci sono anche capigruppo partiti

(ANSA) - BARI, 13 FEB - E' in corso, nella sede del Consiglio regionale pugliese, un incontro tra una delegazione di agricoltori arrivati da Brindisi a Bari con i trattori, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia, tutti i capigruppo, la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone e alcuni consiglieri regionali salentini. Gli agricoltori da giorni sono in protesta contro le politiche comunitarie, oggi circa 70 trattori hanno raggiunto Bari creando qualche disagio e rallentamento sulla statale 16. Tra le richieste degli agricoltori ci sono la defiscalizzazione contributiva e previdenziale; la difesa del made in Italy. In tema di emergenza Xylella, chiedono l'azzeramento della burocrazia e un commissario per velocizzare gli impianti e gli espianti. Infine, chiedono anche il rafforzamento dei controlli sui prodotti in arrivo nei porti. (ANSA).

