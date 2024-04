Protesta lavoratori in Calabria, salgono su torre di 52 metri Iniziativa nella centrale a biomasse di Cutro, ferma da novembre

(ANSA) - CUTRO, 23 APR - Un gruppo di 15 dipendenti della "Serravalle Energy", società proprietaria della centrale a biomasse di Cutro, nel crotonese, è salito su una ciminiera alta 52 metri dell'impianto, in località "Termine Grosso", rivendicando il pagamento degli stipendi, che non ricevono dallo scorso mese di febbraio. La centrale é stata sequestrata nell'ottobre del 2022 dalla Procura antimafia di Catanzaro nell'ambito di un'inchiesta su presunti illeciti ambientali. Il sequestro é stato revocato nelle scorse settimane, ma l'impianto non ha ancora ripreso l'attività. I lavoratori protestano anche per il mancato riconoscimento della cassa integrazione da parte dell'Inps, che ha motivato la decisione con la mancanza dei criteri per il riconoscimento in assenza della dichiarazione dello stato di crisi. La centrale ha, complessivamente, 37 dipendenti. I promotori della protesta hanno reso noto che sospenderanno la loro iniziativa soltanto quando avranno la certezza del pagamento dei loro stipendi. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco ed i carabinieri di Crotone. (ANSA).

