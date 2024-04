Primo Maggio con pioggia al centro-nord e sole al sud Due perturbazioni porteranno tempo instabile nei primi del mese

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Sarà la pioggia la protagonista dei primi giorni di maggio e soprattutto il primo del mese il maltempo colpirà il centro-nord. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che sottolinea però che, per la festa dei lavoratori, nel sud prevarranno il sole e il caldo. Almeno due perturbazioni porteranno un peggioramento nei primi giorni di Maggio. "Nelle prossime ore - afferma - vedremo già le avvisaglie della prima: l'ultimo giorno di Aprile sarà caratterizzato da forti rovesci sulla Sardegna, in spostamento successivo verso le regioni occidentali del Paese". La prima perturbazione sarà anticipata dal richiamo caldo nordafricano, con sabbia del deserto nei cieli e da un sensibile aumento delle temperature che toccheranno i 30°C al centro-sud. Mercoledì Primo Maggio avremo tanta pioggia sul nord-ovest, sul versante tirrenico del centro e in Sardegna, mentre sulla fascia adriatica e al sud il tempo sarà anche soleggiato e asciutto. Le temperature massime caleranno anche di 10°C nelle zone più piovose. Giovedì 2 maggio un'altra perturbazione porterà un ulteriore peggioramento al nord con piogge diffuse ovunque, precipitazioni frequenti anche al centro (sempre versante tirrenico) e le consuete schiarite al sud. In 48 ore al nord e tra Toscana e Lazio potrebbero localmente cadere più di 100 millimetri di pioggia. Il primo weekend di maggio inizierà instabile e finirà stabile e soleggiato: venerdì 3 avremo residue piogge al nord e al centro alternate a schiarite e fasi più tranquille. Sabato il tempo migliorerà ulteriormente salvo acquazzoni questa volta più probabili al sud. Nel dettaglio - Martedì 30. Al nord: dapprima soleggiato, peggiora verso sera al Nord Ovest. Al centro: inizialmente bel tempo, poi peggiora dal pomeriggio in Sardegna con forti rovesci. Al sud: in prevalenza soleggiato salvo piogge sulla Sicilia dalla sera. - Mercoledì 1. Al nord: forte instabilità specie al Nord-Ovest con piogge persistenti. Al centro: piogge e temporali sparsi sul versante tirrenico. Al sud: soleggiato salvo piogge su Campania e Calabria tirrenica. - Giovedì 2. Al nord: maltempo; neve sulle Alpi oltre i 1700 metri. Al centro: piogge e temporali sparsi sul versante tirrenico. Al sud: soleggiato salvo piogge su Campania e Calabria tirrenica e Puglia centrale. (ANSA).

