Presentata a Milano la guida Ais 'Vitae 2024' Dodicimila i vini recensiti dall'associazione dei sommelier

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - È stata presentata a Milano l'edizione 2024 di "Vitae 2024", la guida Ais (Associazione italiana sommelier) frutto del lavoro di centinaia di degustatori con una forte ramificazione territoriale, in grado di andare a cogliere tutte le singolarità del cosiddetto "vigneto-Italia" che si distende dalle Alpi alla Sicilia. Importanti i numeri della guida: dodicimila vini recensiti (15.000 sull'App Vitae), 900 degustatori, 2.354 cantine selezionate (2.700 nell'App), su una selezione di 25.000 bottiglie. Sandro Camilli, presidente Ais, ha motivato la scelta del "paesaggio" come tema conduttore dell'edizione 2024. La scoperta dei vini della penisola, ha detto, è "un viaggio, fisico e sentimentale, nei tanti luoghi d'Italia dove un filare diventa sinonimo di umanità". Assegnati anche i 22 Tastevin Ais regionali, di cui uno, in Lombardia, è stato assegnato al Franciacorta pas dosé Vittorio Moretti Riserva 2016 di Bellavista. In guida - ha spiegato l'Ais - ci sono tre nuovi segni distintivi: la foglia evidenzia il "progetto green", con le aziende che investono risorse o si distinguono per un dichiarato profilo sostenibile. L'icona della torre identifica la Virtus Loci, che segnala luoghi o siti di valore storico, artistico o ambientale. Infine, il simbolo della chiave rappresenta il Vino Passepartout, quale indicazione preziosa per le carte dei vini dei professionisti della ristorazione, in quanto versatile negli abbinamenti. (ANSA).