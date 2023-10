Premio Città di Como alla carriera a Silvio Garattini I riconoscimenti della decima edizione a scrittori e saggisti

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - È stato assegnato a Silvio Garattini, farmacologo e ricercatore, presidente e fondatore dell'Istituto 'Mario Negri', il 'Premio alla Carriera' della X edizione del Premio Internazionale di letteratura Città di Como. La cerimonia che si è tenuta ieri, presso la Sala Bianca del Teatro Sociale, ha visto premiati i vincitori delle diverse sezioni. Daniela Raimondi ('Il primo sole dell'estate', Nord editrice) si è aggiudicata il riconoscimento per la narrativa edita, Ernesto Galli Della Loggia per la saggistica edita ('Otto vite italiane', Marsilio), Fabio Pusterla ('Tremalume', Marcos y Marcos) per la poesia edita, Rosangela Bonsignorio per la sezione bambini e ragazzi, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni a pari merito con Cristina Bellon nella sezione giornalismo, Gino Cervi nella sezione autobiografia, Cesare Moroni per il multimediale, Elena Pigozzi per l'opera a tema, Ivana Librici per l'opera prima. Per la narrativa inedita il vincitore è Claudio Leandri, per il racconto inedito Isabella Becherucci e per l'opera dall'estero Giorgio Bertellini. Tra i premiati per le opere a tema nella sezione saggistica Filippo Facci, Paolo Del Forno, Maurizio Pagliassotti, Paolo Nichelli, Annarita Briganti e Sara Giudice, mentre per le opere a tema nella sezione narrativa Alessandro Romito, Paolo Pintacuda, Paolo Malaguti, Matteo Bussola, Lilia Bicec, Melania Soriani e Roberto Ritondale. Oltre a consegnare ai vincitori diplomi e assegni (per un montepremi complessivo di 30mila euro), è stato dato un contributo speciale al Cicap che ha l'obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. L'evento, patrocinato dal Comune di Como e dalla Regione Lombardia, è nato nel 2014 da un'idea di Giorgio Albonico. Le iscrizioni al premio di quest'anno sono state oltre 2.500. (ANSA).