Premiati a Milano 4 progetti per l'umanizzazione delle cure Da Teva Italia 10mila euro alle associazioni vincitrici

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Alcuni pazienti stanno facendo una seduta di chemioterapia, quando all'improvviso cala la luce e si apre un sipario. C'è una ragazza che suona la chitarra, poi una bimba che balla il tiptap e infine anche un prestigiatore che fa giochi di magia. Sul volto dei malati torna immediatamente il sorriso. È con questo video che si è aperta la cerimonia di premiazione degli Humanizing Health Awards 2023, l'iniziativa promossa da Teva Italia - azienda leader nel settore farmaceutico - dedicata alle associazioni e agli enti senza scopo di lucro che si impegnano nel migliorare il percorso di cura delle persone affette da gravi patologie. Tra oltre 70 progetti che hanno partecipato al bando, sono stati in quattro a ricevere il riconoscimento. Le associazioni vincitrici otterranno una donazione di 10mila euro per sviluppare le loro attività. Gli awards sono andati a 'Non smettere di sognare', progetto presentato da Associazione Sogni Onlus, che dal 2004 si occupa di rendere realtà i desideri dei pazienti più piccoli; a 'Hospitality iniziativa presentata da Bimbo Tu Aps, che si occupa di supportare genitori, bambini e adolescenti che si trovano a fare l'esperienza della malattia nei centri specialistici di Bologna; a 'ANT per il caregiver: una storia d'amore', progetto presentato da Fondazione ANT Italia e a 'Casa Sollievo Bimbi', primo hospice pediatrico della Lombardia di Vidas Odv. "In Teva - ha sottolineato il presidente e ad di Teva Italia Umberto Comberiati - lavoriamo con passione per produrre farmaci di alta qualità, capaci di migliorare la vita delle persone. Siamo consapevoli che la cura dei pazienti va oltre la terapia farmacologica, e necessita di un approccio più olistico, che comprende il sostegno psicologico, emotivo e relazionale alla persona. Con questo riconoscimento, giunto alla sua quarta edizione e che ogni anno registra un numero crescente di candidature, premiamo il lavoro di alcune delle tante associazioni che ogni giorno sopportano i pazienti e le loro famiglie nel percorso di cura, aggiungendo quella componente umana di sensibilità". (ANSA).