Pm10 sopra i limiti, misure antismog in sei province lombarde Di primo livello a Milano, Bergamo, Lodi e Pavia

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Sono sei le province della Lombardia in cui entrano in vigore misure antismog a causa del livello troppo alto degli inquinanti, in particolare del Pm10. A Milano, Bergamo e Pavia, dove il livello viene superato dai sei giorni, e Lodi, da cinque, entrano in vigore le misure di primo livello, che prevedono fra l'altro il divieto di circolazione in tutti i giorni della settimana dalle 7:30 alle 19:30 di mezzi fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel nei Comuni con oltre 30mila abitanti. Inoltre il divieto di accendere fuochi all'aperto e di utilizzare stufe a legna fino a tre stelle. A Monza e Cremona, dove il livello del Pm10 viene superato da una settimana, si aggiunge il divieto di utilizzare generatori di riscaldamento domestico fino a quattro stelle. In tutti i Comuni delle sei province è anche vietato in agricoltura spandere liquami, digestati, fanghi di depurazione, fertilizzanti salvo iniezione e interramento immediato. (ANSA).

MF-RR