Pioggia, temporali e vento, allerta gialla in otto regioni In Piemonte, VdA, Veneto, E-R, Toscana, Umbria, Lazio e Campania

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Una nuova area perturbata tenderà dalla serata di oggi a portarsi gradualmente dal mediterraneo occidentale verso il nostro paese, proseguendo la fase di spiccato maltempo già in atto, ad iniziare dal Nord-Ovest e in estensione ai settori tirrenici e a parte del Nord-Est. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 2 maggio, allerta gialla su parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna e sull'intero territorio di Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che segue ed estende quello emesso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 2 maggio, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Valle d'Aosta e Piemonte, in estensione all'Emilia-Romagna centro-occidentale e al Veneto. Nel corso della mattinata le precipitazioni, da sparse a diffuse e anche a carattere temporalesco, interesseranno anche la Toscana, il Lazio e la Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. (ANSA).

