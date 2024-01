Pallavolo: Coppa Italia; Mint Vero Monza è la prima finalista Itas Trentino battuto a sorpresa. Ora Perugia contro Milano

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Nella splendida cornice dell'Unipol Arena di Bologna, la Mint Vero Volley Monza confeziona la sorpresa ed elimina l'Itas Trentino campione d'Italia qualificandosi per la finale della Coppa Italia. Il punteggio a favore dei brianzoli, finalisti per la prima volta nella loro storia, è di 3-2 (23-25, 25-13, 23-25, 25-23, 15-9) in due ore di gioco. Prima dell'inizio della sfida è stato osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Gigi Riva. Ora il sestetto di coach Eccheli attende la vincitrice della seconda sfida di questa 'Final Four', tra Sir Susa Perugia e Allianz Milano, per conoscere l'avversario nella finale di domani con inizio alle 16 e diretta su Rai Due. (ANSA).

