Paccher presidente delle assemblee Regioni a statuto speciale "Coordinare autonomie speciali e ampliare le peculiarità"

(ANSA) - TRENTO, 09 FEB - Il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Roberto Paccher, è stato nominato all'unanimità coordinatore nazionale dei presidenti delle delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Paccher - si apprende - succede a Mauro Zanin, già presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. "Sono molto onorato per una nomina che riconosce alla nostra regione un ruolo di capofila dei territori autonomi proprio nel momento in cui Parlamento e governo stanno discutendo di assegnare nuovi spazi di autonomia alle regioni ordinarie. Va ricordato che Trento e Bolzano, non da ieri, sono all'opera per attualizzare e rinnovare lo statuto di autonomia", ha detto Paccher. "Questa presidenza - ha quindi aggiunto - si farà carico di coordinare i territori delle autonomie speciali, in dialogo con Roma, lavorando per valorizzarne, e se possibile, ampliare le peculiarità". (ANSA).

