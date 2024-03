Operazione antimafia a Bari, 56 arresti dei carabinieri Sodalizio dedito al traffico di stupefacenti

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - A conclusione di un'ampia indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Bari, dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del comando provinciale del capoluogo pugliese stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 56 indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale di tipo mafioso-camorristico operante nella città metropolitana e nella provincia barese, dedito perlopiù al traffico di sostanze stupefacenti con modalità mafiose. Nel corso dell'attività investigativa, dal 2017 al 2020, sono già stati sequestrati circa 80 chilogrammi di hashish, 7 chilogrammi di cocaina e 2 chilogrammi di marijuana. Inoltre sono state arrestate numerose persone tra acquirenti e corrieri ed individuati diversi luoghi di stoccaggio del narcotraffico. Gli arresti sono in corso contestualmente in diverse località di Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia ed Abruzzo. Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti in una conferenza stampa che si terrà nella Procura della Repubblica di Bari alle 10.30. (ANSA).

MZ