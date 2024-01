Operaio morto schiacciato da un tronco in Trentino Caduto da un catasta depositata nel cortile della ditta

(ANSA) - TRENTO, 16 GEN - Un operaio di 27 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda nel Comune di Amblar-Don, in Trentino. Il giovane - apprende l'ANSA - è rimasto schiacciato da un tronco presumibilmente caduto da un catasta di legname depositato in un cortile di pertinenza della ditta in cui lavorava. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, i vigili del fuoco volontari della zona, gli ispettori dell'Uopsal e i carabinieri della compagnia di Cles. (ANSA).

